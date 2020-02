Bacardi Limited, das größte private Spirituosenunternehmen der Welt, gibt heute die Ernennung von Kathy Parker zum Chief Marketing Officer für PATRÓN Tequila und GREY GOOSE Wodka bekannt. Parker wird nach einer herausragenden Karriere bei Diageo und Unilever, wo sie in verschiedenen leitenden Funktionen in den Bereichen Marketing, Marken und Innovation tätig war, zu Bacardi kommen. In ihrer neuen Position wird sie die globale Strategie vorantreiben, einschließlich Markenwert, Architektur, Positionierung, integriertes Marketing in den Bereichen Kreation, Medien und Erlebniswelt sowie Produktentwicklung und Innovation für PATRÓN und GREY GOOSE, die gemeinsam am Super-Premium-Ende des beneidenswerten Portfolios der Bacardi-Marken stehen. Parker wird an Mahesh Madhavan, Chief Executive Officer, Bacardi Limited, berichten und dem Global Leadership Team des Unternehmens beitreten.

Kathy Parker to join Bacardi as CMO for PATRÓN tequila and GREY GOOSE vodka (Photo: Business Wire)

Zuletzt war Parker als Senior Vice President für die Marken der globalen Premium-Rums, -Gins und -"Portfolio Scotch Whiskey" bei Diageo tätig, wo sie das Wachstum ihres gesamten Portfolios vorantrieb und mehrere Marken komplett neu belebte. Während ihrer Amtszeit war sie auch als Senior Vice President Marketing Innovation tätig und leitete das globale Marketing und die Innovation für Guinness. Vor ihrer Tätigkeit bei Diageo war Kathy fast 15 Jahre bei Unilever PLC in verschiedenen Marketing- und Innovationspositionen in globalen, regionalen und lokalen Aufgabenbereichen tätig.

"Kathys Erfolgsbilanz bei den von ihr geführten Marken ist wirklich beeindruckend, und wir freuen uns, sie an der Spitze von GREY GOOSE und PATRÓN zu haben, zwei Marken, die die Verbraucher weiterhin fesseln und für unseren langfristigen Erfolg entscheidend sind", sagte Madhavan. "Mit ihrem Unternehmergeist, ihrem Hunger nach Disruption, ihrem kooperativen Ansatz und ihrer ergebnisorientierten Führung verkörpert sie das Beste unserer Kultur und ist eine fantastische Ergänzung unseres globalen Führungsteams bei Bacardi."

"Diese beiden ikonischen Marken, die ihre jeweiligen Kategorien wirklich definieren, zu führen, ist der Traum einer jeden Marketing-Fachfrau", sagte Parker. "Ich bin überglücklich, der Bacardi-Familie beizutreten. Ich freue mich darauf, in die pulsierende Kultur einzutauchen und die ehrgeizige Wachstumsstrategie voranzutreiben. Es ist eine aufregende Zeit, dem Bacardi-Team beizutreten."

In ihrer neuen Rolle wird Kathy eng mit John Burke, Global Chief Marketing Officer, Bacardi Limited, zusammenarbeiten. Martin de Dreuille, Vice President Global Marketing, GREY GOOSE Wodka, und Adrian Parker, Vice President, Global Marketing, PATRÓN Tequila, werden Kathy bei ihrem Eintritt im Laufe des Jahres Bericht erstatten.

Parker wird im August mit ihrer Familie nach Bermuda umziehen, vorausgesetzt, die Einwanderungsbehörde der Bermudas hat ihre Genehmigung erteilt.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte Spirituosenunternehmen in privatem Besitz, produziert und vertreibt eine Reihe international bekannter Spirituosen und Weine. Das Markenportfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Namen, darunter BACARDÍ Rum, GREY GOOSE Wodka, PATRÓN Tequila, DEWAR'S Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE Gin, MARTINI Wermut und Schaumweine, CAZADORES 100-prozentig reiner Tequila aus blauen Agaven sowie weitere führende und neue Marken wie WILLIAM LAWSON'S Scotch Whisky, ST-GERMAIN Holunderblütenlikör und ERISTOFF Wodka. Das vor mehr als 158 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit mehr als 7.000 Mitarbeiter, betreibt mehr als 20 Produktionsstätten in 11 Ländern und verkauft seine Marken in mehr als 170 Ländern. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Firmengruppe, zu der auch Bacardi International Limited gehört. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf Twitter @BacardiLimited oder Instagram @BacardiLimited1862. Genießen Sie verantwortungsbewusst.

