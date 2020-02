=== 06:50 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/New Work SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Einbeck *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: 0,0% gg Vq 1. Veröff.: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +0,4% gg Vj 1. Veröff.: +0,4% gg Vj 3. Quartal: +0,6% gg Vj *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2019 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 99 zuvor: 100 10:00 EU/Rat für Allgemeine Angelegenheiten, Sitzung, u.a. Annahme des Verhandlungsmandats für Chefunterhändler Barnier für die Partnerschaftsverhandlungen mit Großbritannien, ca 14:45 PK, Brüssel 11:00 DE/CDU-Politiker Merz, PK zu seiner Kandidatur für den CDU-Vorsitz, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 15:45 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2020 stimmberechtigt im FOMC) an der University of Missouri-Kansas City *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar PROGNOSE: 132,6 zuvor: 131,6 21:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics (NABE), Washington 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IT/Gesundheitsminister Speranza, Krisentreffen wegen Ausbreitung des Coronavirus, u.a. auch Teilnahme von Bundesgesundheitsminister Spahn, Rom ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

