An der Goldprognose von rund 1.900 $ die Unze halten wir fest. Bis dahin sind es noch 20 % und dieser Preis ist auch nicht kurzfristig erreichbar, aber glaubhaft sicher. Seit Januar gilt eine Barreserve von 30 %, woran wir festhalten. Nicht zu früh in die Manege steigen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.