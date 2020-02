The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CA68333ZAJ62 ONTARIO PROV 20/27 BD00 BON CAD NCA XFRA CH0525158397 PFB.SCHW.HYP 20/28 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0525158413 PFB.SCHW.HYP 20/45 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A254SG2 SCORE CAP ANL 20/25 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XC8 DZ BANK IS.A1289 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DD5AP33 DZ BANK CLN E.9866 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB29R6 NORDLB 4 PH.BD. 06/20 BD01 BON EUR NCA XFRA US036752AK91 ANTHEM 19/49 BD01 BON USD NCA XFRA US125523AG54 CIGNA CORP. 18/25 BD01 BON USD NCA XFRA US142339AJ92 CARLISLE COS. 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US177376AF70 CITRIX SYST 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA USU5521TAG77 MSCI 20/30 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2123287075 EMIS FIN. 20/23 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS2125426796 DSV PANALPIN 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2126058168 SANT. UK G. 20/25 FLR MTN BD01 BON EUR NCA DOZC XFRA CA0563622053 BACKSTAGEPLAY INC. EQ00 EQU EUR NCA BNT3 XFRA DE000A254286 EYEMAXX R.EST.AG NEUE EQ00 EQU EUR NCA 30X XFRA NO0010808892 CRAYON GROUP HOLDING NK 1 EQ00 EQU EUR NCA 7B1 XFRA SE0010948588 BYGGHEMMA GROUP FIRST AB EQ00 EQU EUR NCA 47V XFRA ZAE000259701 SIBANYE STILLWATER LTD. EQ00 EQU EUR N