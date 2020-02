FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IFGA XFRA FR0010478248 ATARI S.A. EO 0,01

DOZB XFRA CA0563621063 BACKSTAGEPLAY INC.

NB71 XFRA CA65505T2083 NOBLE MINERAL EXPLORATION

