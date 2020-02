Wie geht es weiter bei Cartier Resources? CEO Philippe Cloutier gab ein Update zu den nächsten Schritten bei dem Goldexplorer aus Quebec. Hier gibt es das Video dazu.

Vorstandschef gibt Update

Gute Bohrergebnisse gehören bei Cartier Resources (0,17 CAD | 0,11 Euro; CA2210131058) zum guten Ton. Doch inzwischen hat das Unternehmen aus Quebec auch eine Ressource vorgelegt und kommt auf seinem Chimo Mine-Projekt auf 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie "indicated" eingestuft wurde. Mit mehr als 7 Mio. Dollar in der Kasse ist man gut aufgestellt, um das Projekt und die Ressource zu vergrößern. Vorstandschef Philippe Cloutier ...

