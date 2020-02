Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Die wachsende Zahl von Corona-Fällen außerhalb Chinas hat auch an den US-Börsen zu schweren Kurseinbrüchen geführt - der Dow Jones verlor rund 1000 Punkte, Italien wird nach Analysteneinschätzung durch das Coronavirus erneut in eine Rezession...

