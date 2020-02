NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach der Kursrally der vergangenen Wochen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel hob Analyst Philippe Houchois aber von 600 auf 800 US-Dollar an. Egal wie überzeugt er mit Blick auf die Chancen der Aktie sei, es brauche mit Blick auf deren Bewertung mehr Klarheit in puncto Marktgröße des Batteriegeschäfts und Profitabilität, schrieb der Analyst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier könnte die anstehende Investorenveranstaltung, der Batterietag, für mehr Klarheit sorgen./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 16:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 16:20 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

TESLA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de