Die Sorgen rund um das Cornonavirus haben den DAX gestern einbrechen lassen. Zwischenzeitlich rutschte er sogar unter die 13.000 Punkte-Marke. Am Ende des Tages stand ein dickes Minus von vier Prozent auf der Kurstafel. Schlussstand: 13.035 Zähler. Marktidee: S&P 500. Der S&P 500 weist einen intakten übergeordneten Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte er am 19. Februar ein Allzeithoch bei 3.394 Punkten markiert. Dort startete eine Konsolidierung und diese ging mit dem gestrigen heftigen Kursrutsch in eine ausgeprägtere Korrektur über. Dabei verletzte die Notierung unter anderem die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage.