Im Zuge der Korrektur an den Börsen infolge der Angst im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat am Montag auch die Aktie von Tesla korrigiert. Das Papier ging am Montagabend mit einem Minus von 7,5 Prozent auf 833,79 Dollar aus dem Handel in New York. Damit befindet sich das Papier aber immer noch auf Tuchfühlung zum Anfang Februar bei 968,99 Dollar markierten Allzeithoch.Nach der Kursrallye der vergangenen hat das Analysehaus Jefferies die Aktie von Tesla erneut genauer unter die Lupe genommen. Dabei ...

