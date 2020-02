flatex Morning-news EUR/USD: Das Währungspaar EUR/USD konnte auf Basis des langfristigen ...

Das Währungspaar EUR/USD konnte auf Basis des langfristigen Wochenchartbildes in der abgelaufenen Handelswoche die an dieser Stelle bereits des Öfteren erwähnte noch offenstehende Kurslücke aus dem April 2017 schließen. Ein erfolgreicher Rückläufer zur Oberseite würde zunächst per Tagesschluss das Überspringen und Halten des alten Mehrjahrestiefs von 1,0879 erfordern.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahreshoch 2019 vom 10. Januar 2019 bei 1,1570 bis zum Mehrjahrestief des 20. Februar 2020 bei 1,0778, wären die nächsten Kursziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände kämen bei den Marken von 1,0965/1,1080/1,1174 und 1,1267 in Betracht. Die Unterstützungen wären bei 1,0778, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 1,0662 und 1,0591 auszumachen.

Long: DE000MF0UXJ9 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

Short: DE000MF0UYM1 Morgan Stanley Faktor 2 EUR/USD

