flatex Morning-news Silber: Der Preis für eine Feinunze Silber konnte in den letzten ...

Der Preis für eine Feinunze Silber konnte in den letzten sieben Handelstagen deutlich über einen US-Dollar zulegen. Als erstes Ziel wäre das Mehrjahreshoch von 19,65 US-Dollar unschwer im Langfristchart auszumachen. Silber konnte wie üblich vom hervorragenden "Lauf" des großen Bruders Gold profitieren und wurde quasi mit gen Norden gesogen. In den nächsten Monaten mit einem Blick bis in die zweite Jahreshälfte hinein, wäre sogar eine Outperformance von Silber gegenüber von Gold im Bereich des Möglichen, da Silber im Vergleich zu Gold eine höhere Industriequote aufweist und demnach von einer globalen Erholung stärker profitieren könnte.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Zwischenhoch des 04. September 2019 bei 19,65 US-Dollar bis zum Verlaufstief des 09. Dezember 2019 bei 16,53 US-Dollar, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei den Marken von 18,92/19,65 und 20,11 US-Dollar auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 18,45/18,09/17,73/17,26 und 16,53 US-Dollar in Betracht.

Long: DE000MF7JPA2 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Short: DE000MF7JPZ9 Morgan Stanley Faktor 2 Silber

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/