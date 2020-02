Vor Erreichen der Marke von 1.700 Dollar setzten bei Gold Gewinnmitnahmen ein und ließen den Krisenschutz wieder in Richtung 1.650 Dollar zurückfallen.Die Angst vor einer globalen Pandemie und die damit verbundene Unsicherheit der Finanzmärkte lässt sich besonders gut an den deutlich gestiegenen Volatilitäten ablesen. Der vom Terminbörsenbetreiber CBOE berechnete Volatilitätsindex VIX (S&P-500) zog zum Beispiel am gestrigen Montag von 17,08 auf 25,03 Prozent an (+31,8 Prozent) an, beim ...

