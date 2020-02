Von Giulia Petroni

MARDID (Dow Jones)--Der spanische Energiekonzern Iberdrola hat angekündigt, bis zu 1,57 Milliarden Euro für den Rückkauf eigener Aktien auszugeben. Das Unternehmen will rund 1,73 Prozent seines Aktienkapitals erwerben. Das Rückkaufprogramm soll am 25. Februar beginnen und spätestens am 12. Juni enden, wie die Iberdrola SA mitteilte. Der Rückkauf muss noch von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 2. April abgesegnet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2020 02:06 ET (07:06 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.