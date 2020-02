Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Nach Ex-Fraktionschef Friedrich Merz haben nun auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eine Pressekonferenz zur künftigen CDU-Führung angekündigt. Beide äußern sich am Dienstag um 9.30 Uhr in der Bundespressekonferenz (BPK) in Berlin zu dem Thema "Zur Zukunft der CDU Deutschlands", wie die BPK ankündigte. Merz hatte bereits am Montag für Dienstag, 11.00 Uhr, eine entsprechende Veranstaltung anberaumt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 25, 2020 02:21 ET (07:21 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.