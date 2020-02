Egal ob ITM Power, Nel oder PowerCell: Die bekannten und zuletzt stark gelaufenen Aktien aus dem Wasserstoff-Sektor konnten sich der scharfen Korrektur an den Märkten nicht entziehen. Durch die Bank büßten die Hot-Stocks zweistellig ein. Grund zur Panik besteht nicht, im Gegenteil. Angesichts der Rallye in den vergangenen Monaten handelt es sich dabei um eine überfällige und vor allem gesunde Entwicklung. Im frühen Handel setzen die Aktien zum Rebound an.Für die Aktie von ITM Power ging es an der ...

