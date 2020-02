Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Chipherstellern litten neben den Energiewerten gestern besonders unter der Coronavirus-Nervosität, zumal viele Hersteller Fabriken in China und anderen asiatischen Ländern betreiben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So seien beispielsweise die Aktien des US-Unternehmens Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) um 7,8% nach unten gegangen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...