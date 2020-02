Huawei muss bei seinen neuen Smartphones ohne Google-Apps auskommen - was das Geschäft vor allem in Europa erschwert. Der Internet-Konzern versucht, die US-Blockade für seine Apps zu beenden. Die Aussichten sind ungewiss. Google hat bei der US-Regierung die Erlaubnis beantragt, den chinesischen Smartphone-Anbieter Huawei weiterhin mit seinen Diensten versorgen zu dürfen. Google-Manager Sameer Samat machte am Montag allerdings keine Angaben dazu, wann eine Entscheidung über den Antrag fallen könnte. Huawei baut sich eigenes Ökosystem ohne Google auf Nachdem Huawei Mitte Mai 2019 von der US-Regierung auf eine ...

