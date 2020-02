Die CORESTATE Capital Holding S.A. (ISIN: LU1296758029) steigert die verwalteten Volumina kräftig - und dazu im Januar weitere 2 Mrd. plus durch Zukauf. Man sieht sehr optimistisch auf 2020., Das Unternehmen erreicht Rekordumsätze und einen entsprechenden Gewinn, der dennoch geringer als 2018 ausfällt, was aber Sonderfaktoren in 2018 geschuldet ist, also ein grundsolider Wert, der in einer Branche tätig ist, die derzeit eine relativ sichere Bank an der Börse darstellt. Der Umsatz erhöhte sich auf den Rekordwert von rund EUR 303 Mio. (Vorjahr EUR 292 Mio.), das EBITDA lag bei rund EUR 175 Mio. ...

