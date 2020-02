Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär": Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe. Im Zuge der Korrektur an den Börsen infolge der Angst im Zusammenhang mit dem Coronavirus habe am Montag auch die Aktie von Tesla korrigiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...