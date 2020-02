PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in französischen Unternehmen hat sich im Februar trotz der Ausbreitung des Coronavirus überraschend robust gezeigt. Der Indexwert für das Geschäftsklima lag im Februar unverändert bei 105 Punkten, wie das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Rückgang auf 103 Punkte gerechnet. Der Januar-Wert wurde von 104 Punkten auf 105 Punkte nach oben revidiert.



Auch das am Montag veröffentlichte Ifo-Geschäftsklima für Deutschland war besser als erwartet ausgefallen. Allerdings war die Ausbreitung des Coronavirus auf Italien noch nicht in die Umfrage eingegangen./jsl/jkr/men