FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der starken Aufwärtsbewegung am Vortag halten sich die Abgaben im Bund-Future am Dienstag im Verlauf in einem überschaubaren Rahmen. Die Anleihestrategen der Helaba weisen auf die jüngst gestiegenen Zinssenkungserwartungen hin. Daher werde mit Spannung erwartet, ob es von Seiten der EZB-Ratsmitglieder Äußerungen geben wird, die dies untermauern. EZB-Vize Pablo Hernandez de Cos habe im Tagesverlauf die Möglichkeit, auf die mit dem Virus verbundenen Ängste zu reagieren.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 30 Ticks auf 175,3 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 175,43 Prozent und das Tagestief bei 175,21 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.526 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert -10 Ticks auf 134,89 Prozent.

February 25, 2020 02:46 ET (07:46 GMT)

