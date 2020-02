DATAGROUP SE (ISIN: DE000A0JC8S7) will wachsen, will an den SAP-Migrationen Geld verdienen, der Umsatz springt auch an, aber Wachstum, insbesondere durch Übernahmen von Assets einer "Pleitefirma" kostet erstmal Marge, dass sieht man nun. Aber zuerst Umsatz, dann der Rest... Im ersten Quartal des Geschäftsjahres (01.10.-31.12.2019) stieg der Umsatz um 19,3 % auf 82,8 Mio. EUR (im Vj. 69,4 Mio. EUR). Der Anteil der Dienstleistungsumsätze erreicht nun 82,8 % (im Vj. 81,1 %). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war sehr stark durch Sondereinflüsse belastet und verbesserte ...

