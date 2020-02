Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Astrazeneca hat Redhill Biopharma eine Unterlizenz für die weltweiten Rechte an seinem Medikament Movantik zur Behandlung von opioidinduzierter Verstopfung erteilt. Redhill mit Sitz in Israel werde dafür zunächst 52,5 Millionen US-Dollar zahlen. 2021 werde eine weitere, nicht an Bedingungen geknüpfte Zahlung von 15 Millionen Dollar fällig, teilte die britische Astrazeneca mit. Die Vereinbarung schließe Europa, Kanada und Israel aus.

Movantik hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr in den USA einen Umsatz von 96 Millionen Dollar erzielt. Astrazeneca teilte weiter mit, das Medikament während einer Übergangszeit weiterhin herzustellen und an Redhill zu liefern. Die Veräußerung soll im ersten Quartal 2020 abgeschlossen werden.

