Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus haben die Aktienmärkte am Montag in Aufruhr versetzt. Dem konnte sich auch die Aktie von Wirecard nicht entziehen - zum Handelsschluss stand sie fast vier Prozent tiefer bei 128,40 Euro. Am Dienstagmorgen präsentiert sich die Lage wieder etwas freundlicher. Die Wirecard-Aktie startete am Morgen mit einem Plus von rund zwei Prozent als einer der größten DAX-Gewinner in den Handel. Eine leichte Entspannung des Gesamtmarkts trägt dazu ebenso ...

