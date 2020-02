Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) hat insgesamt 115 Einheiten in zentralen Lagen Berlins erworben, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Kaufpreis beträgt 23,9 Mio. Euro. Zuvor wurden in weiteren Transaktionen in der Hauptstadtregion 113 Einheiten für insgesamt 16,35 Mio. Euro beurkundet. Zudem werden im ersten Halbjahr 2020 zusätzliche Objekte in Köln, Bonn und Krefeld für insgesamt rd. 7 Mio. Euro in das Gesamtportfolio integriert. ...

