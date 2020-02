TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach der Talfahrt des Vortages haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag Stabilisierungs-, zum Teil sogar schon Erholungsansätze gezeigt. Die Börsen in Singapur und Malaysia zeigten sich derweil mit freundlicher Tendenz und führten die Liste der Börsengewinner an. Die Sorge vor der rasanten Ausbreitung des Coronavirus außerhalb Chinas hatte am Vortag einen globalen Ausverkauf bei Aktien provoziert, der in Asien aber sehr unterschiedlich ausgefallen war. Ähnlich uneinheitlich zeigten sich die Börsentrends am Dienstag. Für etwas Beruhigung sorgte der Umstand, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO nicht von einer globalen Pandemie sprach.

Auch Meldungen über die Entwicklung von Gegenmitteln und Impfstoffen machten die Runde und halfen, die Börsen in Asien zu stabilisieren. Generell kamen die Kurse von ihren Tagestiefs zurück. Vereinzelt verweisen Händler auf den US-Aktienterminmarkt, der einen freundlichen Start am Kassamarkt suggerierte.

Tokio holt Verluste nach

In Japan fielen die Kurse allerdings besonders heftig aus, weil dort wegen des Feiertages am Vortag die Verluste nachgeholt wurden. Der Nikkei-225 büßte 3,3 Prozent auf 22.605 Punkte ein, hatte aber schon 4,5 Prozent im Minus gelegen. Dennoch verbuchte der japanische Leitindex den höchsten Tagesverlust seit Dezember 2018 und schloss auf dem tiefsten Stand seit Oktober 2019. Belastet wurde der japanische Aktienmarkt auch von der Yen-Stärke - ein typisches Phänomen in Krisenzeiten. Allerdings kam der Yen von seinen Vortageshochs bereits wieder deutlicher zurück und leitete so die leichte Erholungsbewegung bei Aktien ein.

In Schanghai, wo sich die Börse am Vortag erstaunlich wacker geschlagen hatte, verlor der Composite diesmal 0,6 Prozent und ging damit klar erholt von den Tagestiefs aus dem Handel. Die Abschläge wurden damit erklärt, dass neue Fallzahlen möglicherweise zeigten, die Hoffnung auf ein Überschreiten des Höhepunkts der Seuche in China könne verfrüht gewesen sein. Wie schon am Vortag schlossen der Shenzhen-Composite wie auch das Startup-Segment ChiNext mit Aufschlägen. In Hongkong erholte sich der HSI ebenfalls von seinen Tagestiefs und drehte 0,3 Prozent ins Plus. Anleger setzten auf Erfolge der geldpolitischen und konjunkturellen Stimuli in China.

In Südkorea erholte sich der Kospi um 1,2 Prozent. Händler sprachen von Schnäppchenjägern, die die jüngste Schwäche des Marktes zum Einstieg genutzt hätten. Händler setzten auf zusätzliche fiskalische Hilfen durch die Politik. Die Zunahme der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ließ etwas nach. Südkorea weist die zweithöchsten Fallzahlen nach China aus.

Sydney und Wellington über Tagestief

In Australien ging der S&P/ASX-200 mit Abschlägen von 1,6 Prozent aus der Sitzung und damit ebenfalls über Tagestief. Der australische Finanzminister Josh Frydenberg hatte davor gewarnt, dass das Coronavirus schlimmere Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes zeigen werde als die aktuellen Buschbrände. Im neuseeländischen Wellington sank der NZX-50 nach Verlaufsverlusten von 3,3 Prozent am Ende nur noch um 1,2 Prozent. Die Titel des Versorgers Vector büßten 2,7 Prozent ein, nachdem die Gesellschaft schwache Halbjahreszahlen veröffentlicht hatte. Zudem beendete das Unternehmen die Politik steigender Dividenden. Die Aktien des Seniorenresidenzbeteibers Summerset brachen um 8,1 Prozent ein - nach einem Gewinnabsturz um 18 Prozent.

In Tokio stiegen Fujifilm Holdings um 2,8 Prozent nach Plänen offizieller Stellen, das Präparat Avigan als Gegenmittel zum Coronavirus zu empfehlen.

=== Index (BÖrse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.866,60 -1,60% +2,73% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.605,41 -3,34% -1,14% 07:00 Kospi (Seoul) 2.103,61 +1,18% -4,28% 07:00 Schanghai-Comp. 3.013,05 -0,60% -1,22% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.912,05 +0,27% -4,78% 09:00 Taiex (Taiwan) 11.540,23 +0,05% -3,81% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.159,98 +0,57% -1,30% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.500,84 +0,72% -6,21% 10:00 BSE (Mumbai) 40.487,36 +0,31% -1,98% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:36 Uhr % YTD EUR/USD 1,0864 +0,1% 1,0852 1,0826 -3,1% EUR/JPY 120,20 +0,1% 120,11 120,49 -1,4% EUR/GBP 0,8384 -0,1% 0,8396 0,8384 -0,9% GBP/USD 1,2958 +0,3% 1,2925 1,2912 -2,2% USD/JPY 110,63 -0,0% 110,67 111,30 +1,8% USD/KRW 1213,99 -0,4% 1218,72 1218,82 +5,1% USD/CNY 7,0156 -0,2% 7,0294 7,0308 +0,8% USD/CNH 7,0220 -0,2% 7,0361 7,0397 +0,8% USD/HKD 7,7891 -0,1% 7,7937 7,7936 -0,0% AUD/USD 0,6618 +0,3% 0,6600 0,6593 -5,6% NZD/USD 0,6347 +0,2% 0,6336 0,6317 -5,7% Bitcoin BTC/USD 9.557,26 -0,8% 9.633,51 9.721,76 +32,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 51,54 51,43 +0,2% 0,11 -14,7% Brent/ICE 56,59 56,30 +0,5% 0,29 -13,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.646,75 1.659,25 -0,8% -12,50 +8,5% Silber (Spot) 18,40 18,65 -1,4% -0,25 +3,1% Platin (Spot) 968,10 965,60 +0,3% +2,50 +0,3% Kupfer-Future 2,58 2,58 +0,2% +0,01 -7,7% ===

