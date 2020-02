Insgesamt herrschte bis Sommer letzten Jahres ein intakter Aufwärtstrend in der Aktie der Knorr-Bremse, das Jahreshoch konnte bei 103,70 Euro markiert werden. Im Frühjahr schwenkte das Papier jedoch in einen untergeordneten Abwärtstrend ein und verlor auf die markante Unterstützung um 82,57 Euro wieder an Wert. Ende 2019 waren Marktteilnehmer schließlich mit einer ausgeprägten Bodenbildungsphase beschäftigt, die Anfang Januar mit einem Kurssprung über grob 94,00 Euro erfolgreich abgeschlossen werden konnte und das Papier weiter in den Bereich von 100,00 Euro vorangetrieben hatte. Nun kam zu Beginn dieser Handelswoche der heftige Rücksetzer zurück auf die einstige Triggerlinie um 94,00 Euro auf, diese sorgt im weiteren Verlauf jedoch für eine andeutungsweise Stabilisierung, die durchaus das Potenzial zu einer Trendwende besitzt.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...