Noch im März 2018 markierten Papiere der Deutsche Wohnen bei 44,83 Euro ihren Höhepunkt, gerieten anschließend jedoch in einen Abwärtstrend und fielen bis Mitte August auf 28,59 Euro zurück. Doch schon zuvor zeichnete sich eine klare Stabilisierung ab, die sich schließlich in einer inversen SKS-Formation manifestierte und gegen Jahresende regelkonform aktiviert werden konnte. Seither läuft die Aktie wieder wie am Schnürchen gezogen geh Norden und trotzt sogar den negativen Einflüssen ausgelöst durch das Corona-Virus. Betongold gilt weiterhin als stabile Wertanlage, hiervon profitiert offenkundig auch das Immobilienunternehmen Deutsche Wohnen.

Auf zu den 2019'er Hochs

