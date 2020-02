FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat Fraport von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 76 auf 59 Euro gesenkt. Nicht nur die Coronavirus-Epidemie sei schuld an der neuen, negativeren Einschätzung zur Aktie des Flughafenbetreibers, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Montag vorliegenden Studie. Investoren dürften skeptischer geworden sein hinsichtlich der mittelfristigen Wachstumsaussichten, da die Billigflieger sich in Frankfurt auf dem Rückzug befänden und zugleich Lufthansa Kapazitäten nach München verlagere./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 15:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 17:35 / CET



DE0005773303

