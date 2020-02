Stocksauer sind die kommunalen Betreiber von Steinkohle-Kraftwerken in NRW auf Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Sie fürchten, dass sie für den von der Bundesregierung beschlossenen Kohleausstieg die Zeche bezahlen müssen.Um die Gemüter zu beruhigen, lädt Altmaier am 27.2. die Branchenverbände BDEW, VKU und VIK sowie 31 Kraftwerksbetreiber zum Steinkohle-Gipfel nach Berlin. Während den vornehmlich ostdeutschen Braunkohle-Revieren Milliarden-Entschädigungen und längere Kraftwerkslaufzeiten winken, sollen im Gegenzug Steinkohle-Kraftwerke deutlich früher vom Netz genommen werden als im Kompromissvorschlag der Kohlekommission vorgesehen. Das trifft vor allem die noch jungen Steinkohle-Kraftwerke, die ab 2013 ans Netz gingen und noch mit einem Gesamtwert von rund 10 Mrd. Euro in den Büchern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...