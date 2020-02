Der Produktionsindex für den produzierenden Bereich ist im Dezember erneut gefallen. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank das Barometer arbeitstägig bereinigt um 5,3 Prozent, verglichen mit dem Vormonat November ging es saisonal bereinigt um 2,0 Prozent zurück, wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Rückgänge gab es im Dezember sowohl in der Industrie als auch in der Bauproduktion. In der Industrie ...

