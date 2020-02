FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Corestate Capital haben am Dienstag mit kräftigen Kursgewinnen auf den Ausblick des Immobilieninvestors reagiert. Zuletzt legten sie als Favorit im Nebenwerteindex SDax um 5,6 Prozent auf 43,45 Euro zu, nachdem es in der Spitze bis auf 45,80 Euro hochgegangen war auf den höchsten Stand seit August 2018.



Das Unternehmen will auch 2020 vom Immobilienboom profitieren. Ein Händler sagte, die Jahreszahlen von Corestate seien insgesamt zwar ein wenig schwächer als erwartet, aber die optimistischer als erhofft ausgefallene Unternehmensprognose sollte dies kompensieren.



Die Baader Bank behielt nach den Zahlen und der Prognose ihre Kaufempfehlung bei. Der erste Ausblick auf 2020 sei deutlich stärker als von ihm erwartet, schrieb Analyst Andre Remke in einer aktuellen Studie. Auch der Dividendenvorschlag sei attraktiv.



Auch andere Analysten stellten auf den Ausblick ab. Er sollte beruhigen, schrieb Thomas Rothäusler von Jefferies. 2020 dürfte stark werden, kommentierte Julius Stinauer von Hauck & Aufhäuser.



Der Aktienkurs von Corestate war im Oktober des vergangenen Jahres unter Druck geraten und kurzzeitig bis auf unter 26 Euro abgesackt, nachdem eine Leerverkaufsposition des kalifornischen Hedgefonds Muddy Waters öffentlich geworden war. Muddy Waters ist dafür bekannt, auf angebliche Schwachstellen von Unternehmen zu verweisen und in diesem Zusammenhang auf fallende Kurse zu wetten.



Der Corestate-Kurs erholte sich aber rasch und machte die Verluste bis Ende Dezember wett. In diesem Jahr haben sich die Aktien bislang um rund ein Fünftel verteuert und zählen damit zu den größten Gewinnern im SDax. Der Nebenwerteindex büßte seit Jahresanfang um mehr als zweieinhalb Prozent ein. Der Immobiliensektor gab im zuletzt getrübten Marktumfeld wegen des Coronavirus nach, schlug sich aber besser als andere Sektoren und spielte somit seine defensiven Stärken aus./ajx/mis

