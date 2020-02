NEU DELHI (dpa-AFX) - Die Vereinigten Staaten und Indien haben nach den Worten des indischen Premierministers Narendra Modi ihre Beziehungen zu einer "umfassenden globalen strategischen Partnerschaft" ausgebaut. "Die Beziehung zwischen Indien und den USA ist eine der wichtigsten des 21. Jahrhunderts", sagte Modi am Dienstag bei einem gemeinsamen Presseauftritt mit US-Präsident Donald Trump in Neu Delhi. Trump versprach, die USA würden Indiens wichtigster Militärpartner sein.



Trump zufolge wird Indien für drei Milliarden Dollar Rüstungsgüter in den USA kaufen, darunter Apache- und MH-60-Romeo-Helikopter. Beide Politiker sprachen unter anderem über die Bekämpfung des Terrorismus, eine Zusammenarbeit in den Bereichen Energie und Technologie und die Sicherheitslage in Afghanistan, Pakistan und anderen Regionen Asiens. Über eine Zusammenarbeit mit Indien will die US-Regierung auch den wachsenden Einfluss Chinas eindämmen./asg/DP/men