Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die anhaltenden Unsicherheiten um die Auswirkungen des Coronavirus auf die Weltwirtschaft sowie die Unternehmensbilanzen halten an, so die Analysten der DekaBank.Zunehmend werde die Erwartung einer V-förmigen Erholung in Richtung einer U-förmigen Entwicklung mit einem Übergreifen der Krankheit auf andere Länder als China angepasst. Angesichts der Größe der chinesischen Wirtschaft sowie der Bedeutung Chinas für das Funktionieren der internationalen Lieferketten dürften Abwärtsrevisionen beim Wachstum nicht ausbleiben. Die erstaunlich freundlichen vorläufigen Einkaufsmanagerindices für die Eurozone im Februar würden die Analysten der DekaBank nicht überbewerten. Die Risiken bei Bundrenditen würden in diesem Umfeld nach unten gerichtet bleiben. Aufgrund der Durationskäufe von Versicherungen gehe die Dynamik der Bewegung vor allem vom ultra-langen Ende der Kurve aus und Verflachungstendenzen sollten hier anhalten. (Ausgabe vom 24.02.2020) (25.02.2020/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...