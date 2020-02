Liva Healthcare setzt den beeindruckenden Wachstumskurs mit der Ernennung eines Chief Commercial Officer (CCO) und 13 Aufträgen von Gesundheitsdienstleistern, Versicherungen und Pharmaunternehmen fort. Vorausgegangen war eine Investition von drei deutschen Venture-Fonds in Höhe von 8 Millionen Euro im Jahr 2019.

Jonas Hjortshøj tritt als Chief Commercial Officer in das Führungsteam von Liva ein. Er bringt eine mehr als 10-jährige Erfahrung in der Pharmabranche mit, die verschiedene Positionen bei Novo Nordisk umfasste. Zuletzt zeichnete er bei Novo Nordisk als Associate Global Director für die kommerziellen Partnerschaftsaktivitäten im Bereich Adipositas verantwortlich. Hier war er maßgeblich an der Entwicklung einer digitalen Plattform der nächsten Generation für Patienten und Förderung der digitalen Gesundheitsstrategie des Unternehmens im Bereich Adipositas beteiligt.

Hjortshøj wird seine umfangreiche Erfahrung in die ehrgeizigen Wachstumspläne von Liva für die Pharma- und Krankenversicherungsbranche einfließen lassen. Liva hat im Jahr 2020 bereits 13 neue Aufträge erhalten, darunter von zwei CCG von NHS England sowie mehreren multinationalen Pharmaunternehmen, und den Vertrag mit der Stadt Kopenhagen verlängert.

Liva Healthcare ist ein in Kopenhagen und London ansässiges Gesundheitstechnologieunternehmen. Es stellt Patienten einen engagierten Gesundheitscoach mit professioneller Betreuung, Unterstützung und Empathie zur Verfügung. Mithilfe regelmäßiger Coachingsitzungen können die Patienten chronische Krankheiten durch nachhaltige Änderungen des Lebensstils und des Verhaltens besser steuern. Das Liva-Programm kann das Fortschreiten von Typ-2-Diabetes nachweislich aufhalten und umkehren.

Kristoffer From, CEO von Liva Healthcare, führte aus: "Wir freuen uns, die Berufung von Jonas bei Liva bekannt zu geben. Jonas wird bei unserem ehrgeizigen europaweiten Expansionsplan eine wichtige strategische Funktion einnehmen.

Unsere digitale Coaching-Plattform spielt eine wichtige Rolle im weltweiten Kampf gegen Typ-2-Diabetes, Fettleibigkeit und Herzkrankheiten. Unsere Kombination aus wissenschaftlicher Orientierung und einfühlsamer Betreuung führt zu langfristigen, nachhaltigen Veränderungen des Lebensstils der Teilnehmer. Wir sind stolz darauf, medizinisches Fachpersonal mit unserer skalierbaren und kostengünstigen Lösung zu unterstützen."

Jonas Hjortshøj, CCO von Liva Healthcare, sagte: "Es ist mir eine Freude und Ehre, im schnellen und innovativen Team von Liva mitzuarbeiten. Ich freue mich darauf, unser Leistungsversprechen zu verbessern, unsere Position als Partner einiger der größten Krankenversicherer und Pharmaunternehmen zu festigen und vor diesem Hintergrund unsere ehrgeizigen internationalen Wachstumspläne umzusetzen."

