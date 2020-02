NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach Berichten über mögliche Nebenwirkungen des Augenheilmittels Beovu auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Franken belassen. Diese dürfte die Akzeptanz des Medikaments bei Augenärzten erst einmal mindern, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätzt das maximale Umsatzpotenzial des Mittels bislang auf 2,5 Milliarden US-Dollar./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 02:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2020 / 02:47 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

NOVARTIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de