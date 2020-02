ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis nach Berichten über mögliche Nebenwirkungen des Augenheilmittels Beovu auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Analystin Laura Sutcliffe taxierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Umsatzpotenzial des Medikaments im Jahr 2025 auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar. An ihren Prognosen ändere sie nichts, solange das Ausmaß der Probleme bei der Anwendung des Mittels noch unklar bleibe./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2020 / 23:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

NOVARTIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de