The Grounds Real Estate Development AG gewinnt Betreiber für das geplante Hotel im Ferien-/Erholungsgebiet Bad ZwischenahnDGAP-News: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Sonstiges The Grounds Real Estate Development AG gewinnt Betreiber für das geplante Hotel im Ferien-/Erholungsgebiet Bad Zwischenahn25.02.2020 / 11:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsThe Grounds Real Estate Development AG gewinnt Betreiber für das geplante Hotel im Ferien-/Erholungsgebiet Bad ZwischenahnBerlin, 25. Februar 2020. Die Palais am Meer GmbH & Co. KG konnte gemeinsam mit der The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5) den überregional agierenden Hotelbetreiber SEETELHOTELS / IHR als künftigen Betreiber des Hotel- und Ferienkomplexes auf dem ehemaligen Bundeswehrkrankenhausgelände in Rostrup/Bad Zwischenahn gewinnen. Das Familienunternehmen ist zu einer feinen Hotelgruppe gewachsen, mit einem Portfolio von 17 Häusern, Hotels, Residenzen, Villen, die vom komfortablen Drei-Sterne-Familienresort bis zum Fünf-Sterne-Luxushotel reichen. Künftig wird die Hotelgruppe nun auch ein weiteres Haus in Bad Zwischenahn ab dem Jahr 2023 eröffnen. Während die Grundstückseigentümerinnen mit erheblichem Aufwand Altlasten und Kampfmittel vergangener Zeiten auf dem ehemaligen BWKH beseitigen, um das große Areal alsbald zum größten Teil in den Landschaftsschutz und die geplante Bebauung zu überführen, planen die künftigen Hoteliers um Walter C. Neumann und Rolf Seelige-Steinhoff mit den beteiligten Planungsbüros und der Gemeinde Bad Zwischenahn die weiteren Schritte auf dem Weg zum Bebauungsplan. Wie der Geschäftsführer der Palais am Meer GmbH & Co. KG John Thiele abschließend mitteilt, wird zur Jahresmitte 2020 mit der Fertigstellung der wesentlichen Erdarbeiten zu rechnen sein, so dass der künftigen Bebauung nichts mehr im Wege steht.Kontakt: The Grounds Real Estate Development AG Thomas Prax, Vorstand Leipziger Platz 3, 10117 Berlin T. +49 (0) 30 2021 6866 F. +49 (0) 30 2021 6849 E-Mail: info@thegroundsag.com Web: www.thegroundsag.comUBJ. GmbH Ingo Janssen, Geschäftsführer Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10 22297 Hamburg T. +49 (0) 40 6378 5410 F. +49 (0) 40 6378 5423 E-Mail: ir@ubj.de Web: www.ubj.deÜber The Grounds Real Estate Development AGErwerb, Projektentwicklung und nachhaltige Bewirtschaftung von WohnimmobilienDie The Grounds-Gruppe fokussiert sich auf den Erwerb und die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien und hat es sich zum Ziel gesetzt, Value Add-Projekte umzusetzen und bezahlbaren Wohnraum für unterschiedliche Phasen von Lebensabschnitten bereit zu stellen, indem sie als Komplettanbieter die Geschäftsfelder Investments (inkl. Property-/ Asset-Management), Development und Trading abbildet. Der Fokus liegt neben den verschiedenen Arten von ausgewählten gewerblichen Maßnahmen insbesondere auf Wohnimmobilien wie Spezialimmobilien (Studenten- und Altenwohnheime) an attraktiven Standorten sowie auf aufstrebenden Randlagen in Deutschland. Mittelfristig soll ein signifikanter und qualitativ hochwertiger Immobilienbestand aufgebaut werden, welcher die Erwirtschaftung stabiler Erträge und damit zukünftig attraktive Dividendenausschüttungen an die The Grounds-Aktionäre ermöglicht. Die The Grounds-Gruppe strebt durch die eigene Wertschöpfung und die damit einhergehende Entwicklung der Marktkapitalisierung mittelfristig die Positionierung als eines der führenden deutschen Immobilienunternehmen an.