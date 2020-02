Die Financial Times blickte jüngst auf die Auswirkungen der Energiewende für Industriemetalle und zitiert in diesem Zusammenhang die Analysten von Wood Mackenzie. Diese prognostizieren, dass in den nächsten fünf Jahren satte 240 Milliarden US-Dollar in die Rohstoffproduktion investiert werden müssen, um den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden. Die Zeitung erwähnt neben Kobalt und Nickel, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...