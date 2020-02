Der DAX erlitt zu Wochenbeginn den schlimmsten Kurssturz der vergangenen Jahre, büßte vier Prozent seines Wertes ein. Am Dienstag setzt sich die Talfahrt fort. Die düstere Prognose vom Vortag schwingt in den Köpfen der Anleger nach. Betroffen auch dieses Mal: Anlegerlieblinge wie Deutsche Bank, Wirecard und Lufthansa. Besonders hart erwischt es Continental. Die Aktie des Automobilzulieferers nähert sich der 100-Euro-Marke an. In den ersten Handelsminuten sah es noch gut aus: Der DAX konnte einen ...

