Klagenfurt (pta013/25.02.2020/11:29) - Der von der PV-Invest GmbH, einem der etablierten Photovoltaikunternehmen in Österreich, begebene Green Bond 2019 wurde in den Handel an der Wiener Börse aufgenommen.



Der PV-Invest Green Bond (2019-2026 WKN / ISIN: A2R7GQ / AT0000A2A1L7 & 2019-2029 WKN / ISIN: A2R7GR / AT0000A2A1M5) wurde, wie auch bereits die PV-Invest Unternehmensanleihen aus den Vorjahren zum Handel in den Vienna MTF (ehemals Dritter Markt der Wiener Börse) aufgenommen. Die Handelsaufnahme der beiden Anleihen (mit sieben und zehn Jahren Laufzeit) in das corporates prime Segment sowie das Social- und Green-Bond Segment erfolgte mit 21. Februar 2020. Damit können auch Investoren dieser Anleihen die größtmögliche Flexibilität und kurzfristige Verfügbarkeit ihres Kapitals genießen. Das öffentliche Angebot des PV-Invest Green Bond 2019 wurde am Freitag, 17. Jänner 2020 planmäßig beendet.



Eine Privatplatzierung (bei einer Investition ab EUR 100.000) ist weiterhin noch für beide PV-Invest Green Bonds, bis zur vollen Ausschöpfung des Emissionsvolumens von EUR 15 Millionen, möglich. Nähere Informationen sind über die Hotline des Unternehmens +43 (0) 463 218073 23 oder über die Internetseite www.pv-invest.com des Unternehmens verfügbar.



Die Anleihen werden mit 4,15% p.a. und 4,50% p.a. verzinst und haben eine Laufzeit bis 31. Oktober 2026 und 31. Oktober 2029. Den Emissionserlös der Anleihen wird die PV-Invest GmbH für den Ausbau des Bestandsportfolios sowie für die angekündigten Markteintritte in Griechenland und Serbien verwenden.



Über das Unternehmen PV-Invest ist im Sektor der erneuerbaren Energie tätig und produziert mit ihren Tochtergesellschaften Strom aus Photovoltaik- und Kleinwasserkraftwerken. Derzeit hat das Unternehmen Bestandsobjekte mit über 38 MW im Betrieb sowie weitere 5 MW in Bau und Entwicklung. Darüber hinaus plant und errichtet das Unternehmen international PV-Kraftwerksprojekte als EPC-Partner (Engineering, Procurement, Construction) für Investoren. Im rfu Nachhaltigkeitsrating erhielt die PV-Invest den Status "qualified" mit einem überdurchschnittlichen Rating (Ratingergebnis: ab).



Ansprechpartner Medien & Investoren Richard Petz PV-Invest GmbH +43 (0) 463 / 218073 - 21 richard.petz@pv-invest.com



Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot von Wertpapieren oder eine Einladung ein Angebot zu legen noch eine persönliche Empfehlung für Wertpapiere der PV-Invest GmbH (die "Gesellschaft"). Ein Angebot von Wertpapieren der PV-Invest GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - "CSSF") gebilligten und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") und die Österreichische Finanzmarktaufsicht ("FMA") notifizierten Wertpapierprospekts. Der gebilligte / notifizierte Wertpapierprospekt wurde von der PV-Invest GmbH gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf der Website der Gesellschaft unter www.pv-invest.com veröffentlicht und ist bei der PV-Invest GmbH, Lakeside B07, A-9020 Klagenfurt, Österreich kostenfrei erhältlich.



Aussender: PV - Invest GmbH Adresse: Lakeside B07, 9020 Klagenfurt Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Richard Petz Tel.: +43 463 218073-21 E-Mail: richard.petz@pv-invest.com Website: www.pv-invest.com



ISIN(s): AT0000A1YY14 (Anleihe), AT0000A1YY22 (Anleihe), AT0000A23UP3 (Anleihe), AT0000A23UQ1 (Anleihe), AT0000A2A1L7 (Anleihe), AT0000A2A1M5 (Anleihe), DE000A1885U8 (Anleihe), DE000A189CF6 (Anleihe) Börsen: Vienna MTF in Wien



