BERLIN (dpa-AFX) - Der Medizintechnikkonzern Eckert & Ziegler hat im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Gewinn gesteigert. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich von 3,12 Euro auf 4,29 Euro, wie der SDax-Konzern am Dienstag auf der Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit hat das Management seine eigene Prognose von rund 4 Euro je Aktie übertroffen. Den Umsatz konnte der Konzern 2019 von 168,7 Millionen auf 180 Millionen Euro erhöhen, was im Rahmen des Konzernausblicks lag. Die endgültigen Zahlen sowie einen Ausblick auf das neue Jahr will Eckert & Ziegler am 31. März veröffentlichen./knd/nas

