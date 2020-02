Trader in Nel-Aktien (WKN: A0B733) kommen voll auf ihre Kosten. Ein scharfer Kursmove folgt dem nächsten und weil es, begleitet vom Coronavirus, so steil bergab geht, gibt es lukrative Trading-Chancen.

Wie Leser unseres Nel-Updates vom Montag wissen, hat das norwegische Unternehmen mit der Umsetzung der ersten Phase des Baus seiner Elektrolyseur-Anlage in Herøya 2020 viel vor.

Wasserstoff-Abverkauf auf breiter Front

Die Aktien von PowerCell, Ballard Power wie auch Nel erklommen in den letzten Tagen neue Hochs. Der abrupte Sell-Off im Sektor führte die Aktien, begleitet vom Coronavirus, auf ihre Januar-Kursstände zurück. Nach 1,55 Euro am Donnerstag letzter Woche werden aktuell nur noch 1,13 Euro bezahlt - die Nel-Aktie notiert somit -27% unter ihrem Hoch.

Übertreibungen nach unten clever nutzen

Ich sehe in der Korrektur gute Trading-Chancen, die gerade Übertreibungen nach unten bieten! Neben verschiedenen Lieferungen von Wasserstoff-Tankstellen, unter anderem an Hyundai, stehen für Nel in 2020 weitere bedeutende Projekte auf der Unternehmensagenda.

Die SpareBank prognostiziert eine Vervielfachung der Umsätze für Nelin den nächsten Jahren. Hinsichtlich dem Kurs-Umsatz-Multiple ist das Papier nicht als günstig einzuschätzen, das sollten Anleger immer im Hinterkopf haben. Bei einem Kurs von 1,13 Euro summiert sich die Marktkapitalisierung Nels auf fast exakt 1,5 Milliarden Euro.

