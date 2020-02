Am Wiener Immobilienmarkt geht der Trend immer mehr zum "kompakten" Wohnen, die Wohnfläche pro Person wird immer kleiner. 2018 lag die Zahl der Quadratmeter pro Person laut RBI nur noch bei etwa 36 und damit rund zwei Quadratmeter niedriger als im Jahr 2014. Die Preise für Wohnimmobilien haben indessen weiter zugelegt.Es gebe einen "ungewöhnlich hohen Anteil an Einzelhaushalten in Wien", so Matthias ...

Den vollständigen Artikel lesen ...