Mainz (ots) - Woche 9/20Di., 25.2.Bitte Programmänderung beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 Was nun, Herr Laschet? (VPS 19.21/HD/UT)Fragen an den stellvertretenden CDU-Vorsitzendenvon Peter Frey und Bettina Schausten 19.45 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)20.30 ZDFzeit (VPS 20.15)Der große Warentest 21.15 Frontal 21 (VPS 21.00)21.50 heute journal (VPS 21.45)22.20 37° (VPS 22.15)Zwischen Frust und Hoffnung 22.50 Markus Lanz (VPS 22.45)0.05 heute+ (VPS 0.00)0.20 Suburbicon - Der Tod wohnt in der Vorstadt (VPS 0.15)1.55 Inspector Banks (VPS 1.50)3.25 Father Brown (VPS 3.20)4.10 WISO (VPS 4.05)4.55- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30 (Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)Mi., 26.2.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:4.00 Frontal 21(vom Vortag) 4.30 plan b: Kampf gegen Killerkeime (VPS 4.45)5.00- hallo deutschland (VPS 5.15)5.30