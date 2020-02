NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 475 auf 455 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca untersuchte gemeinsam mit der Boston Consulting Group die Auswirkungen des Coronavirus auf die Luxusgüterbranche. Die Folgen seien bedeutend und ein Vergleich zu SARS im Jahr 2003 führe in die Irre, schrieb der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Schätzungen für die Branchenwerte./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014



ISIN: FR0000121014

