Es wird gewitzelt, gespottet, gestichelt: Der Politische Aschermittwoch ist die perfekte Gelegenheit der Spitzenpolitik zum Schlagabtausch. Mit den Ereignissen um die Ministerpräsidentschaftswahl in Thüringen, dem Führungschaos bei der CDU, dem Erstarken des Rechtsextremismus und jüngst den Wahlen in Hamburg, gibt es auch im Jahr vor der Bundestagswahl ausreichend Stoff für raue Seitenhiebe und Kontroversen.Was sind die Top-Themen des diesjährigen Politischen Aschermittwochs? Wer erntet Spott und Kritik? Welche Signale senden die Aschermittwochsreden an die Politik? Mit welchen ernsten Tönen ist zu rechnen?Alexander Kähler diskutiert mit:Ralf Schuler, Parlamentsreporter der Bild-ZeitungMartin Fuchs, PolitikberaterKristin Kuck, Sprachforscherin, Universität MagdeburgMartin Florack, Politikwissenschaftler, Universität Duisburg-Essen Wiederholung 24:00 Uhr