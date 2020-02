Der DAX stand in den letzten Tagen gehörig unter Druck. Von 13.800 Punkten waren am Dienstag fast 1000 Punkte futsch. Der Markt nahm den berühmten Aufzug nach unten. Dennoch sollten Anleger nicht den Kopf in den Sand stecken. Discount-Calls sind interessante Produkte für eine hektische Börsenphase, denn Sie kommen ohne Knock-Outs aus. Die WKN MC4H2P zahlt bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...