Die kleineren Amazon-Go-Stores gibt es schon eine Weile, jetzt geht der Konzern einen Schritt weiter und eröffnet das erste kassenlose Lebensmittelgeschäft in Seattle.

Die Ambitionen des Onlineversandhändlers aus den USA sind, was den stationären Einzelhandel angeht, in den letzen Jahren deutlich gewachsen. Passend dazu wurde jetzt in Seattle im Bundesstaat Washington der erste größere Amazon-Go-Laden eröffnet. Während ein normaler Amazon-Go-Store etwa zwischen 110 und 220 Quadratmetern groß war, erreicht der neue Laden in Seattle eine Größe von über 960 ...

